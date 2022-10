Total Eren: signature « projet NOUR » avec Chariot Limited

Total Eren a eu le plaisir d’accueillir hier le gouvernement mauritanien, représenté par le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, pour une cérémonie de signature de son partenariat sur le « Projet Nour » vert H2 avec Chariot Limited.

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, S.E. M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh a précisé que ce partenariat renforcera la position de la Mauritanie en tant que pays hôte de projets de production et d’exportation d’hydrogène vert, en abordant les avantages directs et indirects que le projet Nour pourrait apporter à la Mauritanie et à la région au sens large, en plus de contribuer aux objectifs climatiques mondiaux et à l’approvisionnement futur en énergie verte. « Nous sommes impatients de voir le projet progresser jusqu’à la phase de faisabilité et de développer ses discussions de mise en œuvre », a-t-il conclu.

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive et Responsable Mondiale du Développement Commercial de Total Eren, a déclaré : « Nous tenons à remercier le Gouvernement Mauritanien pour son soutien au travail que nous et Chariot entreprenons pour réaliser le Projet Nour. Nous partageons tous une vision commune pour une économie verte de l’hydrogène et, avec Chariot, nous nous engageons à aider à développer l’industrie, les services publics et les infrastructures locales qui se développeraient parallèlement au projet Nour. J’attends avec impatience les impacts positifs que le projet apportera à la Mauritanie et à la région, tout en contribuant à la transition énergétique mondiale. »

Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a ajouté : « C’est une leçon d’humilité de travailler sur un projet qui bénéficie d’un tel soutien. Cette réunion était révélatrice du rôle important que Nour pourrait jouer à de nombreux niveaux – pays, produits de base et climat – et nous sommes enthousiasmés par ce que l’avenir nous réserve à mesure que nous avançons. Nous tenons à remercier le gouvernement mauritanien pour son soutien continu à ce projet qui aura un impact matériel sur l’économie. Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de Total Eren et de son équipe d’experts et nous nous réjouissons de notre collaboration continue. »

Information du public sur le projet Nour : ICI

#hydrogen #renewables #sustainability #solar #wind #mauritania