​Tortionnaire ? La vérité à propos du général Meguett preuves incontestables à l’appui…

Depuis quelques jours, les activistes négro-mauritaniens, dont certains sont de bonne foi, se plaignent de la candidature de l’ex général Meguett qu’ils qualifient de tortionnaire. Certains l’accusent même du meurtre du sous-lieutenant Tambadou Abdoulaye. Le sujet est grave et la mémoire des victimes des années de braise nous oblige à aborder le sujet avec des pincettes. Pour ma part, je n’ai jamais abordé ce sujet car je ne maîtrise pas le dossier sachant que les informations disponibles aux journalistes ne nous permettent pas de savoir ce qui s’est passé exactement sans risque de diffamation ni quelle fut la dynamique qui a abouti à ce tragique épisode de notre histoire commune.

L’histoire appartient aux historiens encore faut-il en trouver de bonne foi. Sans vouloir prendre partie pour les uns ou les autres, les activistes défenseurs de la mémoire des victimes et les militaires mauritaniens impliqués dans ces événements, j’ai voulu lire et entendre des témoignages fiables pour savoir au moins ce qu’il en est à propos du général Meguett.

Pourquoi me mêler de ça à l’heure où il subit des attaques depuis sa candidature sous la bannière de l’Insaf ? Sûr que cela n’affectera en rien les éléments objectifs que je soumets aux lecteurs de bonne foi, je dois avouer que j’ai rencontré récemment l’homme avant qu’il ne prenne sa retraite militaire. Je l’ai rencontré 2 fois pour des raisons privées. Je ne le connaissais pas avant. Il m’a écouté et a pris en considération mes propos. Il m’a ensuite rendu un service qui n’a pas de prix sans jamais rien me demander en retour bien que je sois un journaliste et un communiquant et depuis je n’ai plus la moindre nouvelle de lui.

De plus, je connais des gens qui ont une haute estime de l’homme. L’ex capitaine Krombolé par exemple se plaît à l’appeler Gandhi tellement il estime qu’il est quelqu’un de bien. Mes impressions après ma rencontre avec lui ne collaient pas à cette image de tortionnaire qu’on lit partout aujourd’hui. J’ai voulu en avoir le coeur net et juger sur pièce en lisant les témoignages des victimes et la littérature des activistes négro-mauritaniens. Autant dire les meilleures sources qui soient pour ne pas faire de cadeau à l’intéressé.

