TMLSA renouvelle et intensifie son partenariat avec la Commune de Chami

pour un projet de gestion durable de ses déchets

Nouakchott, le 7 septembre 2022_ TMLSA apporte son soutien aux efforts de gestion des déchets de la ville de Chami avec un projet en deux étapes qui permettra tout d’abord de procéder à un nettoyage complet de la ville avant de se poursuivre par un accompagnement de la Commune dans la gestion durable de ses déchets.

Créée en 2013, la ville de Chami a connu un rapide développement et accueille aujourd’hui une population d’environ 10 000 habitants. Située à mi-chemin entre Nouakchott et Nouadhibou, la ville, balayée par des vents violents, se trouve à proximité du Parc National de Banc d’Arguin (PNBA), site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Malgré les efforts déployés par la ville, Chami souffre d’une accumulation de déchets et d’un manque de moyens pour la collecte et la gestion durable de ceux-ci.

En 2021, Tasiast a initié son soutien à la gestion des déchets avec une vaste campagne de nettoyage de 15 jours. Voyant l’opportunité de poursuivre son appui en aidant à la mise en place d’une solution durable, Kinross-Tasiast a lancé un nouveau projet pour accompagner la Commune de Chami dans l’évacuation des déchets des espaces publics et travailler conjointement pour développer un programme durable de gestion de ses déchets. Ce projet prévoit de se dérouler en deux phases distinctes.

En septembre et octobre, la première phase verra le nettoyage et la collecte des déchets des six quartiers de la ville par une équipe de 36 personnes dotée par Tasiast d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) aux normes, de cinq véhicules destinés au chargement, au transport et à la coordination, et d’un encadrement professionnel, formé et habilité.

Cette nouvelle campagne a été formellement inaugurée le lundi 5 septembre en la présence des principaux responsables locaux – le Hakem, le Maire et le Député de Chami et de nombreux notables – ainsi que d’une délégation de Kinross conduite par M.Todd Dahlman, Directeur général adjoint de Tasiast.

La seconde phase, la mise en œuvre d’un dispositif durable de gestion des déchets, est actuellement en cours de validation et prévoit d’apporter un appui d’une année à la Commune pour lui permettre de réaliser ce projet. La Commune de Chami assurera la mise en œuvre de cette phase en procédant à l’embauche de la main-d’œuvre dédiée au projet, contribuant de la sorte à la réduction du chômage, et à l’engagement d’une ONG locale pour les actions de sensibilisation de la population.

Tasiast contribuera à la réussite de cette seconde phase par le versement d’allocations mensuelles à 12 salariés pendant un an, par un don de de six camionnettes à trois roues et de 500 fûts qui serviront de poubelles dans la ville, par la construction d’une clôture pour une zone de décharge finale en dehors de la ville et par une campagne de sensibilisation de la population locale.

Avec ce nouveau projet d’un montant cumulé de 8,5 millions d’Ouguiyas MRU (environ USD$220 000), Tasiast souhaite illustrer de nouveau son ferme engagement à soutenir la protection de l’environnement et de la santé de la population Mauritanienne.

