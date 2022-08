TMLSA reçoit le Ministre de la Fonction publique et du Travail et une importante délégation communautaire et gouvernementale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : TMLSA reçoit le Ministre de la Fonction publique et du Travail et une importante délégation communautaire et gouvernementale

Nouakchott, le 22 août 2022. Kinross TMLSA a récemment reçu Son Excellence M. Mohamed Abdellahi Ould Ethmane, Ministre de la Fonction Publique et du Travail, pour une visite d’une journée à Tasiast.

La délégation, également composée de Mme Tfeila Mint Mohameden, Wali de l’Inchiri, du Hakem de Benichab, et de nombreux représentants du gouvernement, a pu rencontrer M. Brahim Ould Mbareck et M. Gavin Ferguson, respectivement Président et Directeur général de Kinross Tasiast, ainsi que de nombreux cadres et employés mauritaniens.

Kinross TMLSA est très heureuse d’avoir pu de nouveau manifester son engagement à la transparence en poursuivant son dialogue avec les Autorités nationales et régionales. La société confirme ainsi sa volonté de s’inscrire dans le tissu économique et social du pays et de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur en Mauritanie.

Au cours de la visite, Tasiast a effectué une présentation de son historique et de ses activités en Mauritanie au cours de la dernière décennie ainsi que des présentations thématiques sur la sécurité et la gestion des Ressources Humaines pour ce qui relève notamment des conditions de travail. Des rencontres spécifiques se sont par ailleurs tenues pour évoquer les projets communautaires mis en œuvre par Tasiast avec Mme la Wali de l’Inchiri, puis avec les délégués du personnel, et les représentantes des femmes qui travaillent sur le site.

Les échanges nourris qui ont suivi ont illustré l’attention portée au quotidien par TMLSA sur tous ces sujets liés aux conditions de travail et de sécurité sur le site. Cette attention et le respect de la réglementation en vigueur répondent également aux attentes des autorités Mauritaniennes, ainsi que l’a répété M. le Ministre de de la Fonction publique et du Travail.

