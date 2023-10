Tirage au sort de la CAN 2024 le 12 octobre à Abidjan

Le tirage au sort la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire se déroule ce jeudi 12 octobre à Abidjan.

Rendez-vous incontournable avant le début du tournoi, le tirage au sort de la CAN aura lieu ce jeudi 12 octobre à Abidjan, au Parc des Expositions (19h00 TU). L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF).

Avant le tirage au sort, pour la composition des 6 groupes, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement Fifa.

Retour de la Zambie, championne d’Afrique en 2012

Parmi les six têtes de série figurent le Maroc, qui a créé l’histoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en devenant le premier demi-finaliste africain. Le Nigeria figure parmi les deuxièmes têtes de série tandis que l’Afrique du Sud a dû se contenter d’une place parmi les troisièmes têtes de série.

Les autres troisièmes têtes de série sont le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, tandis que les quatrièmes têtes de série comprennent la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie. Championne de choc 2012 grâce à une victoire aux tirs au but contre la Côte d’Ivoire de Didier Drogba, la Zambie est de retour à la Coupe des Nations après trois échecs consécutifs pour se qualifier. La Zambie et le Mozambique, dont la dernière apparition remonte à 2010, sont les seuls qualifiés à ne pas avoir participé à au moins un des deux derniers tournois.

Le Maroc pour un deuxième sacre ?

Malgré un mauvais bilan en Coupe des Nations, le Maroc est annoncé comme un des favoris. Les Marocains n’ont été champions qu’une seule fois en 33 éditions (1976).

Lors de la dernière Coupe des Nations, organisée par le Cameroun en 2022, le Maroc a été éliminé par l’Égypte en quarts de finale. L’entraîneur marocain Walid Regragui a déclaré qu’il démissionnerait si son équipe ne parvenait pas au moins à atteindre les demi-finales en Côte d’Ivoire. « J’ai dit à mes joueurs que nous ne pouvons pas être rois du monde avant d’être rois de notre continent. Tout le monde veut battre le Maroc après nos résultats au Qatar », a déclaré Regragui.

Les deux premières nations de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifient pour le premier tour à élimination directe. Les six têtes de série ainsi que le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo, l’Afrique du Sud et la Zambie ont déjà remporté la CAN.

Le tournoi débute le 13 janvier et se termine le 11 février, avec des matchs dans six stades de cinq villes. Pour la deuxième fois, la Côte d’Ivoire organise la CAN, quarante ans après avoir accueilli l’épreuve, remportée en 1984 par le Cameroun face au Nigeria.

Pot 1

Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal (vainqueur sortant), Tunisie, Algérie, Égypte

Pot 2

Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo

Pot 3

Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie

Pot 4

Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie

