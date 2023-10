Tenue par visioconférence d’un sommet extraordinaire de l’OMVS

Son Excellence le président de la République, le président périodique de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a présidé, jeudi, les travaux d’un sommet extraordinaire au niveau des présidents par visioconférence.

L’ordre du jour de ce sommet extraordinaire comprenait les derniers développements de l’organisation et le rythme de mise en œuvre de ses décisions de développement prises lors du dernier sommet.

Ce sommet d’urgence a vu le retour de la Guinée dans l’organisation après environ trois mois de suspension de son adhésion, et Son Excellence le président de la République s’est félicité de son retour à nouveau dans l’organisation.

Au cours de la réunion, Son Excellence a également souligné l’importance de l’unité de l’organisation, de la participation de tous les États membres à son développement et des efforts conjoints de ses dirigeants pour développer la région et réaliser les aspirations de ses peuples en matière de croissance économique et d’intégration.

Le retour de l’Etat de Guinée au sein de l’organisation fait suite aux entretiens tenus par Son Excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et le président de la transition de la République de Guinée Conakry, le colonel Mamdi DOUMBOUYA, en septembre dernier à New York en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies, ainsi qu’à la suite d’une lettre spéciale qui lui a été adressée il y a deux semaines, et remise à Conakry par Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Pendant la présidence tournante de S.E. le Président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, l’organisation a été active et énergique au niveau de la vision, de la planification et de la mise en œuvre de ses différents programmes de développement, en plus de ses partenariats au niveau mondial au cours de cette période, il a annoncé la décision de créer la Banque de développement du Fleuve où son Haut-Commissaire, M. Mohamed Ould Abdel Vettah, faisait également partie de la délégation présidentielle qui s’est rendue en République populaire de Chine à la fin du mois de juillet dernier, ce qui a ouvert de grandes perspectives et opportunités de développement prometteuses pour l’organisation.

Le sommet d’urgence a été suivi par:

– Dr Bernard Goumou, Premier ministre de transition du gouvernement de Guinée, représentant Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité National du rassemblement pour le développement, président de la période de transition, chef de l’Etat, commandant en chef des armées de la République de Guinée.

– Son Excellence le Colonel Assimi Goïta , président de la transition, chef de l’Etat de la République du Mali؛

– Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal.