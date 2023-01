TÉMOIGNAGE. Myriam, au chevet des plus démunis en Mauritanie : « Ils nous accueillent avec le cœur ».

Myriam Rossignol, qui habite à Beaufort-en-Anjou, près d’Angers, revient d’un séjour humanitaire en Mauritanie. Pendant deux semaines, elle a soutenu l’association des Enfants du désert et son action auprès des plus démunis.

Agathe LE NUEFF

Modifié le 15/01/2023 à 09h40

Publié le 15/01/2023 à 07h03

C’est un projet de jeunesse qu’elle avait un peu mis de côté. Il s’est aujourd’hui réalisé. La Beaufortaise Myriam Rossignol revient d’un séjour humanitaire en Mauritanie, avec l’association des Enfants du désert (EDD). Une expérience qu’elle n’est pas près d’oublier.

Infirmière pendant plus de vingt ans en milieu hospitalier, la jeune quinquagénaire a depuis 2018 intégré le collectif Chouchout’âge, un service d’accompagnement de personnes âgées et/ou handicapées. Et développé en parallèle une activité de massage bien-être. Depuis toujours, elle a à cœur de prendre soin de l’autre. « J’ai rencontré Joseph Libeaut, le président d’EDD, en 2019. Il tenait un stand au salon du bien-être. Le contact est tout de suite bien passé. Au fil des mois, un lien s’est noué, la confiance s’est installée. Et lorsqu’il m’a proposé de partir avec lui, je me suis dit que c’était l’opportunité de réaliser…

