Tawassoul tient son 4e Congrès et se prépare à élire ses instances.

Le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement « Tawassoul » a ouvert vendredi 23 décembre courant en début de soirée, les activités de son 4e congrès, avec la participation de près de 700 congressistes, représentant les adhérents du parti au niveau des diverses communes de Mauritanie.

L’ordre du jours des travaux de ces assises porte sur l’élection de nouvelles instances dirigeantes de Tawassoul pour le prochain mandat, la discussion de rapports sur ses performances durant son mandat actuel qui date de fin 2017 et de projets d’amendements à ses statuts.

De 3 jours, le Congrès a été ouvert en présence des dirigeants de partis et mouvements politiques de plusieurs pays, dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Mali, ainsi que des présidents et leaders de partis politiques mauritaniens.

Ces assises se poursuivront jusqu’au dimanche soir prochain, tandis ses invités participeront à d’autres activités scientifiques, intellectuelles et populaires organisées en marge du Congrès tawassouliste.

Source: Essahraa