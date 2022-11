« Tawassoul » appelle les partis à coordonner face au contournement de l’accord.

Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a appelé les parties à coordonner pour faire face à ce qu’il a qualifié de contournement des résultats de la consultation, exprimant sa surprise face au récent battage médiatique suscité sur les questions résolues par l’accord, se référant à la question « d’une seule voix ».

Le parti a exprimé dans une déclaration de son vice-président et porte-parole, Saleck Ould Sidi Mahmoud, que le texte de l’accord signé et rendu public entre les parties et le gouvernement est clair, et n’inclut aucun amendement pour ce qui a été suivi dans le mécanisme de vote.

Ould Sidi Mahmoud a souligné qu’il considérait ce qui a été soulevé sur le sujet « comme un indicateur qui n’encourage pas la confiance dans l’engagement du gouvernement envers l’accord ».

Saleck Ould Sidi Mahmoud a déclaré que la proposition d’unifier la carte avait été avancée sous prétexte de limiter les bulletins rejetés, mais qu’elle limitait en fait de manière significative la liberté de choix de l’électeur, notant qu’il avait clairement rejeté la proposition sur toutes les listes, et a également rejeté une proposition visant à combiner plusieurs listes en un seul bulletin unifié de sorte que le nombre total de bulletins de vote soit de trois.

Rapideinfo Avec Al Akhbar