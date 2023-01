Tawassoul surpris par la privation de centaines d’expatriés du droit de vote!

« J’ai été surpris par la décision conjointe rendue aujourd’hui par les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, privant nos importantes communautés présentes au niveau d’un certain nombre de pays de leur droit de vote », a affirmé président du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement « Tawassoul », Hamadi Ould Sid’El Mokhtar.

Le parti aspirait à des concertations avec les partis politiques, avant la prise d’une décision de cette ampleur, a-t-il ajouté, à l’ouverture d’une session extraordinaire de son Conseil national de Tawassoul.

Ould Sid’El Mokhtar a appelé le gouvernement à respecter entièrement et strictement les termes de l’accord signé entre les partis politiques nationaux et le ministère de l’Intérieur, y compris la concertation sur les mécanismes procéduraux entourant les différentes étapes de l’opération électorale.

Ould Sid’Ahmed a appelé enfin les partenaires du parti, dans « l’opposition démocratique, à unir leurs efforts, à resserrer les rangs, à se concerter et à coordonner dans tout ce qui est de nature à renforcer le processus démocratique, préserve les acquis et s’oppose aux tentatives visant à porter atteinte à la transparence des prochaines élections.

Source: Essahraa Online