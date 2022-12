L’élection du Faqih Hammadi Sidi Mokhtar à la tête du parti mauritanien « Tawassoul »

Nouakchott – « El-Qods El-Arabi »: le député parlementaire et Faqih Hammadi Sidi Mokhtar a été élu à la tête du Parti du Rassemblement National pour la réforme et le Développement » Tawassoul », le parti d’opposition mauritanien le plus en vue affilié aux islamistes, qui est le parti idéologique le plus organisé, et qui le plus de partisans en Mauritanie.

Hamadi Sidi Mokhtar a recueilli 566 voix, dépassant son rival pour la présidence du parti, le président sortant Mohamed Mahmoud Ould Siyidi, qui n’a recueilli que 88 voix, sur 664 votants, qui sont des délégués des divisions du parti dans les wilayas et moughataas du pays.

Le Faqih Ould Sidi Mokhtar, décrit comme modéré, calme et profond, dirigera le Parti du Rassemblement National pour la réforme et le Développement, avec une référence islamique, au cours des cinq prochaines années, et commencera sa course à un moment politique critique en cherchant des sièges pour le parti aux élections législatives, régionales et municipales en préparation pour mai prochain, élections qui connaîtront une concurrence sans précédent.

Le parti du Rassemblement a annoncé, mi-novembre, à l’issue d’une campagne d’affiliation, “que le nombre de ses affiliés atteignait 130 967 adhérents dans divers wilayas mauritaniennes”, soulignant que “les résultats de la campagne indiquent une grande adhésion populaire du parti.

Le parti a souligné que “la campagne d’affiliation a été qualitativement renforcée dans diverses wilayas du pays, ce qui reflète une participation massive, la fermeté et l’enracinement du message du parti Tawassoul, de ses valeurs politiques et de ses options nationales. »

Le parti a estimé que” le nombre d’affiliés est inférieur au nombre qui soutient le parti et est en harmonie avec son discours habituellement lors des événements électoraux“, soulignant que l’abondance des nombres favorise une expansion de la carte des affiliations, car le parti a enregistré des affiliés qualitatifs dans des cercles où nous n’avions pas d’affiliés.

Tawassoul est considéré comme le parti mauritanien le plus institutionnel et le plus organisé, car il est à l’avant-garde de la scène des partis mauritaniens depuis la fin de la bataille pour la reconnaissance en 2007 ; aujourd’hui, il dirige l’institution de l’opposition démocratique, et possède le plus grand bloc d’opposition au Parlement mauritanien, et a poursuivi son opposition au régime du président Ghazouani avec la même force que son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Les islamistes mauritaniens, dont le parti est basé sur l’organisation des Frères Musulmans en Mauritanie, se sont engagés dans un travail secret de 1975 à 1991, alors que ses militants se sont manifestés publiquement avec l’entrée du régime de l’ancien président Maaouya Ould Taya dans le pluralisme politique et sa sortie du régime militaire.

En 1994, les islamistes ont tenté de créer un parti politique, qu’ils ont appelé le “Parti de la nation”, mais le régime du colonel Ould Taya s’est tenu sans cela, de sorte que les islamistes ont été contraints de pratiquer un travail politique au sein des partis reconnus. Puis, en 2001, ils fondent le Groupe des réformistes centristes, qui se présente à l’opinion publique comme un “groupe modéré dans sa pensée, centriste dans ses visions, non-violent, croyant en la démocratie”, et tout cela ne l’aide pas.

Le groupe a renouvelé ses efforts pour obtenir la reconnaissance de son parti après la chute du régime d’Ould Taya lors d’un coup d’État en 2005, mais le conseil militaire qui a statué après lui a rejeté cela.

En 2007, sous le règne de l’ancien président Sidi Ould Cheikh Abdallah, le groupe a reçu une reconnaissance politique pour son parti, le Rassemblement national pour la réforme et le développement. Ce parti a réalisé des bonds politiques qualitatifs en se développant sur la scène mauritanienne, comme le prouvent ses conférences, comme le confirment les résultats des élections municipales et législatives que le parti a combattues depuis sa fondation il y a quinze ans.

Traduit par Rapide info

Source: El-Qods El-Arabi