Tawassoul et CVE briguent les élections avec des listes communes.

Le Rassemblement national pour la réforme et le développement « Tawassoul » et la Coalition « Vivre Ensemble » ont annoncé l’entrée dans les prochaines élections législatives, régionales et municipales avec des listes communes.

Un accord définissant les procédures relatives à cette perspective, au niveau des circonscriptions électorales (conseil régional, députés et maires) a été signé dans ce cadre, au terme de concertations menées par les instances locales des deux parties.

Tawassoul et CVE ont annoncé par ailleurs, dans un communiqué publié ce mercredi, leur vœu commun de trouver des alliances plus larges autant que possible avec toutes les forces nationales qui croient au changement et œuvrent pour son avènement.

Source:Essahraa