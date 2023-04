Tawassoul en mal de financement, appelle à éviter les biens publics

Tawassoul en mal de financement, appelle à éviter l’utilisation à éviter les biens publics.

Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement « Tawassoul » qui n’a plus rien dans ses réseaux financiers a annoncé mi-mars son intention de trouver des alliances plus larges autant que possible avec toute la sphère politique nationale qui croit au changement et qui œuvre pour son avènement.

En mal de financement et pour cause, le Qatar renoue ses relations avec le régime en place et le financement turc tarde à venir. Serait-il bloqué par le nouveau ministre de l’intérieur et ancien ambassadeur de la Mauritanie à Ankara ou parce que Mohamed El-Hassen Ould Dedew, père spirituel des Frères musulmans et Mohamed Jemil Ould Mansour, l’ancien président de Tawassoul, personnalités clés aient rallié ouvertement le parti au pouvoir depuis l’apaisement politique ressenti avec l’arrivée de Ghazouani.

Avec une marge de manoeuvre restreinte, le parti « Tawassoul » a appelé le gouvernement à adopter une position neutre vis-à-vis de tous les partis « y compris le parti au pouvoir ».

Il a également souligné la nécessité d’abandonner l’utilisation des ressources de l’État, qui sont la propriété de tous les Mauritaniens, quelle que soit leur affiliation politique, au profit de partis politiques spécifiques.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 3 avril, le parti a condamné la récente rencontre politique entre l’Insaf au pouvoir et certains partis au ministère de l’Intérieur.

Tawassoul a déploré l’espoir que l’orientation du gouvernement profiterait à tous les partis politiques, plutôt que d’être limitée à certains et pas à d’autres.

La réunion susmentionnée « représente un préjudice manifeste qui aura un impact négatif grave sur l’ensemble du processus électoral », a poursuivi la coalition, rappelant qu’elle avait mis en garde contre de telles pratiques dans le passé et appelé les forces vives et l’opinion nationale à les rejeter.