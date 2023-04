Tawassoul demande au Gouvernement de rester neutre.

Président du parti « Tawassoul »: « Nous sommes soucieux de la régularité des élections et nous demandons au gouvernement de rester neutre. »

Hamadi Sidi Mokhtar, président du parti du Rassemblement national pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), s’est dit préoccupé par l’intégrité et la transparence du processus électoral à venir, appelant le gouvernement à maintenir une neutralité totale lors des élections afin de renforcer la démocratie et de donner de l’espoir au mêmes citoyens « malgré l’extrême souffrance.

Douloureux, toujours accroché aux urnes comme un moyen neutre de réformer ses affaires et de reprendre celui qu’il croit être en charge de la législation et de la promotion ».

Il a ajouté que lors de l’iftar organisé par son parti hier samedi, il serait préférable de continuer à réfléchir et à assumer l’engagement de chacun envers le bien public et ce qui est nécessaire pour supprimer l’influence et la capacité de l’État. Il y a eu conflit politique en raison de l’ambiance de la campagne et de ses différents communiqués de presse, mais les signes et événements qui ont suivi « ne nous ont pas fait peur ».

Ould Sidi El Mokhtar a rappelé aux responsables du processus électoral qu’ils ont une lourde responsabilité, très importante pour « un citoyen honnête qui mérite le meilleur ».