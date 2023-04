Taazour lance d’importants projets et programmes à Nouadhibou

Taazour lance d’importants projets et programmes à Nouadhibou

Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion, Taazour , M. Mohamed Ali Ould Sid Mohamed, a supervisé mardi, au quartier ‘’Tarhil’’ à Nouadhibou, le lancement d’un certain nombre de projets et programmes au profit de certains citoyens de la capitale économique.

Ces programmes comprennent l’assurance maladie, un soutien aux familles nécessiteuses, des projets générateurs de revenus, un soutien aux coopératives à travers Taazour, en plus du dessalement de l’eau de mer à Nouadhibou, qui devrait être mis en œuvre très prochainement au profit des agriculteurs.

Le délégué général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion Taazour a exprimé, dans une allocution à cette occasion, sa joie de superviser le lancement de ces importants programmes menés par son institution en réponse aux promesses de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à soutenir les franges les plus vulnérables afin de favoriser leur insertion dans le tissu social et économique du pays.

Il a ajouté que ces programmes et projets bénéficieront à toutes les communes, soulignant la part importante de Nouadhibou à travers le projet de développement intégré 2023.

Ainsi celle-ci s’élève à : 49 activités génératrices de revenus ; 12 prêts concessionnels d’un montant total dépassant 62 millions d’anciennes ouguiyas ; le financement de 70 coopératives de production pour un montant de 24 millions d’anciennes ouguiyas et la présentation d’un appui financier direct au profit de 420 familles nécessiteuses au niveau de Nouadhibou d’un montant de 50 000 anciennes ouguiyas pour chaque famille, soit une enveloppe financière de 21 000 000 d’anciennes ouguiyas.

M. Mohamed Ali Ould Sid Mohamed a souligné que son département commencera, dans les prochains jours, à distribuer environ 100 millions d’anciennes ouguiyas au profit de 3400 familles nécessiteuses dans le cadre de distributions monétaires permanentes. De même, le premier lot de cartes d’assurance maladie sera distribué soit : 9867 cartes sur : 24477 cartes représentant la part de Nouadhibou de l’assurance maladie universelle, promise par Son Excellence le Président de la République, et dont Taazour a supervisé la mise en place à 100%.

M. Mohamed El Mamy Ould Ahmed Bezid, président du Conseil Régional de Nouadhibou, a souligné l’importance de ces projets et interventions, louant la politique de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui donne la priorité aux citoyens vulnérables.

Les bénéficiaires de ces programmes ont également exprimé leurs sincères remerciements au Président de la République, pour sa bienveillance et son soutien généreux en faveur des citoyens nécessiteux de Nouadhibou.

La cérémonie de lancement de ces projets s’est déroulée en présence du wali mouçaid de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Abdel Wahab Ould Mohamed Vadel, du hakem de Nouadhibou, M. Sid Ahmed Ould Houeibib, et des autorités administratives et d’autres responsables de la wilaya.