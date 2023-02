Sur sa page Facebook, Aziz s’adresse de nouveau à ces compatrions

Sur sa page Facebook, Aziz s’adresse nouveau à ces compatrions.

Mohamed ould Abdel Aziz confirme que les séances des lundi et mardi 30 et 31 se sont déroulées plus ou moins sereinement depuis l’ouverture de la séance le 25 janvier face à l’adhésion obstinée de la défense à l’article 93 de la Constitution et à la volonté de l’accusation de décortiquer le même article; l’interprétant ou la revisitant pour la rendre plus française qu’il ne l’est

Sur sa page Facebook, il écrit:

Chères/Chers compatriotes,

Depuis l’ouverture du procès le 25 janvier comme prévu, la reprise des séances du lundi et mardi 30 et 31 se passe plus au moins calmement mettant en opposition l’opiniâtreté de la défense s’accrochant à l’article 93 de la constitution et l’attelage du parquet voulant disséquer ce même article, l’interprétant ou le revisitant pour le rendre plus français qu’il n’est. Mais réaliser ses rêves de jour, des fois est du domaine de l’impossible même en période de prolifération de la perfection de l’injustice.

Certes, cet article 93 est handicapant pour le parquet et son attelage, le contourner ou pousser à cela sera une première qui ouvrira la voie à des dérives difficilement surmontables à l’avenir.

Là c’est le rôle du conseil constitutionnel de venir à la rescousse la de la République et de tous et de donner une lecture parfaite, juste et nationale de cet article rebelle; lecture qui désormais sera accepté de tous et à tous applicable.