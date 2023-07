Suivi du phénomène de l’utilisation excessive d’Internet par les enfants et les adolescents

Réunion du comité interministériel chargé du suivi du phénomène de l’utilisation excessive d’Internet par les enfants et les adolescents

Le comité interministériel chargé du suivi du phénomène de l’utilisation excessive d’Internet par les enfants et les adolescents s’est réuni, vendredi à Nouakchott, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud.

La réunion a donné lieu à une présentation sur l’impact négatif croissant du phénomène sur les enfants, en particulier les crimes de vol d’identité, cyberintimidation , de terrorisme, l’apologie de la violence et la rupture avec les constantes nationales et religieuses, à travers les réseaux sociaux et les groupes fermés sur Internet.

Le Comité ministériel a recommandé d’accélérer la mise en œuvre des propositions techniques soumises par le comité technique relatives à la mise en œuvre des programmes visant à utiliser plus efficacement les mécanismes de protection des enfants et des adolescents en ligne, à sensibiliser les familles aux contenus suspects sur Internet et à clarifier les risques dans le cyberespace.

En conclusion, le Premier ministre a enjoint les secteurs impliqués dans ce domaine à redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité du cyberespace et développer des politiques visant à protéger les enfants et les adolescents des effets négatifs de cet espace.