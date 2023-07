Stratégies de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes

Aujourd’hui, une journée de restitution des recherches et de formation sur les stratégies de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes a été organisée dans les locaux de Save the Children à Nouakchott. Nous avons eu l’honneur de recevoir le Professeur Abdoulaye Doro Sow, enseignant-chercheur à l’Université de Nouakchott.

L’atelier a réuni des représentants de la société civile, des experts du domaine, des représentants d’organisations internationales ainsi que des praticiens qui ont partagé leurs expériences et recommandations.

Cette journée de partage a abordé des thèmes importants tels que les mutilations génitales féminines (MGF), le lévirat et le sororat, les mariages précoces, le gavage et les tabous alimentaires.

Les échanges d’idées ont renforcé la collaboration entre les différents acteurs, leur permettant de réfléchir à des approches visant à promouvoir une meilleure prise de conscience pour combattre ces pratiques néfastes.

