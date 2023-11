Stimuler la production agricole !

La Mauritanie possède un potentiel agricole important qui, s’il est exploité de manière efficace, pourrait permettre de devenir autosuffisante sur le plan alimentaire et même de devenir un exportateur de fruits et légumes dans la région.

La Mauritanie dispose de vastes terres arables, de ressources en eau et d’un climat propice à la culture de divers fruits et légumes. En investissant dans l’agriculture et en développant des techniques modernes de production, il est tout à fait possible de stimuler la production agricole et de réduire la dépendance aux importations.

Pour atteindre cet objectif, je le dit haut et fort il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques agricoles et des programmes de développement rural qui favorisent l’investissement dans l’agriculture, l’accès aux crédits pour les agriculteurs, la formation agricole, l’amélioration des infrastructures agricoles, la recherche et le développement agricole, la promotion des techniques agricoles durables, etc.

Il est également important d’encourager les agriculteurs à diversifier leurs cultures et à adopter des pratiques agricoles modernes pour maximiser les rendements et la qualité des produits.

En augmentant la production locale de fruits et légumes, notre pays la Mauritanie pourrait non seulement répondre à ses propres besoins alimentaires, mais aussi contribuer à la sécurité alimentaire régionale et générer des revenus grâce aux exportations.

Il est donc essentiel de promouvoir et de soutenir le secteur agricole en Mauritanie afin de réaliser cet objectif d’autosuffisance alimentaire et de devenir un acteur clé dans la production de fruits et légumes en Afrique.

Je suis convaincu que notre la Mauritanie possède le potentiel et les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif.

Il suffit une bonne dose de courage et de volonté politique wotof.

Abdoulaziz DEME

Rouen le 09 Novembre 2023