Stephen Zunes explique pourquoi Rabat s’acharne sur l’Algérie

Le Dr Stephen Zunes est professeur de politique et d'études internationales à l'université de San Francisco, où il a été directeur fondateur du programme d'études sur le Moyen-Orient. Reconnu comme l'un des principaux spécialistes américains de la politique américaine au Moyen-Orient et de l'action stratégique non-violente, le professeur Zunes a été analyste politique principal pour le projet Foreign Policy in Focus de l'Institute for Policy Studies. Il s'est rendu fréquemment au Moyen-Orient et dans d'autres régions en conflit, où il a rencontré de hauts responsables gouvernementaux, des universitaires, des journalistes et des dirigeants de l'opposition. Interview.

Mohsen Abdelmoumen : L’Algérie et ses dirigeants sont la cible quotidienne d’attaques virulentes de la part de la presse marocaine sur les ordres du palais royal. Pourquoi cet acharnement contre l’Algérie de la part du Maroc ?

Professeur Stephen Zunes : La seule façon pour le Maroc de justifier sa conquête du Sahara Occidental est de dénier tout pouvoir aux Sahraouis eux-mêmes en présentant le Polisario et les autres partisans de l’autodétermination comme étant simplement la création de l’Algérie. Cette approche est similaire à la manière dont les Etats-Unis, pendant la guerre froide, ont tenté de dépeindre les mouvements nationalistes de gauche dans les pays du Sud comme étant des créations de l’Union soviétique. En présentant le conflit en termes géopolitiques comme une rivalité entre deux Etats-nations, il est plus facile d’ignorer les Sahraouis eux-mêmes et leurs aspirations. L’Algérie ne parle pas au nom du peuple du Sahara Occidental. Le Polisario, qu’ils ont choisi comme représentant, est reconnu par la majorité de la communauté internationale comme leur seul représentant légitime.

Le Maroc a ramené Israël dans la région et le ministre de la Défense israélien a menacé l’Algérie depuis le territoire du Maroc. Pourquoi, d’après vous, Israël et les gouvernements occidentaux soutiennent-ils le Maroc ?

Les nations occidentales soutiennent le Maroc parce qu’il a été un allié dans la répression des contestations gauchistes, nationalistes et islamistes de l’hégémonie occidentale. Israël soutient le Maroc parce qu’il est l’un des rares pays arabes à avoir officiellement reconnu Israël et à œuvrer discrètement à la normalisation de ses relations avec lui depuis de nombreuses années.

Aminatou Haidar vit des moments très difficiles en étant privée de titre de séjour de la part du gouvernement espagnol et risque d’être envoyée en prison au Maroc où se pratique la torture. Elle dénonce un complot politique entre les gouvernements espagnol et marocain. D’après vous, comment pouvons-nous soutenir efficacement la lutte de cette grande militante ?

Le gouvernement espagnol a subi des pressions considérables de la part des Marocains, y compris des menaces d’autoriser des vagues de migrants à passer en Espagne. Cependant, Aminatou Haidar est une personnalité bien connue. Elle a reçu le Right Livelihood Award, le Robert F. Kennedy Human Rights Award, le Civil Courage Award, entre autres, et a été nominée à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix. Lors de sa grève de la faim de 2009, à la suite de son expulsion illégale du Sahara Occidental occupé, elle a reçu le soutien de personnalités politiques, littéraires et cinématographiques, en particulier d’Espagne. Elle défie les stéréotypes occidentaux sur les Arabes et l’islam, en étant une femme respectée, leader d’une lutte nationaliste et engagée dans la non-violence. Par conséquent, une pression publique organisée en sa faveur devrait permettre d’obtenir une couverture médiatique favorable et, partant, de faire pression sur les dirigeants politiques espagnols

Estimez-vous que les sociétés qui pillent les richesses du Sahara Occidental en complicité avec le Maroc soient coupables de l’occupation ignominieuse de ce territoire au même titre que le Maroc ?

L’exploitation des ressources naturelles d’un pays sous occupation étrangère et privé du droit à l’autodétermination, sans que les habitants autochtones ne bénéficient des avantages économiques, est illégale au regard du droit international. Les entreprises qui coopèrent avec le gouvernement marocain dans l’exploitation minière, la pêche et d’autres opérations sont donc engagées dans des activités criminelles. C’est ce qu’ont décidé des tribunaux en Europe, en Afrique du Sud et ailleurs.

A votre avis, pourquoi les médias et les politiciens ferment-ils les yeux sur la situation catastrophique des droits de l’Homme au Sahara Occidental occupé par le Maroc ?

Les médias occidentaux ont depuis longtemps tendance, malgré leur liberté d’expression, à suivre l’exemple de leurs gouvernements. Les violations des droits de l’Homme par des gouvernements adversaires, par exemple, recevront beaucoup plus d’attention que les violations des droits de l’Homme par des gouvernements alliés. Il en résulte que très peu de personnes dans les pays occidentaux connaissent le Sahara Occidental. S’ils le savaient, il y aurait des pressions pour cesser de soutenir l’occupation. Même dans les Etats arabes et d’autres pays du Sud, le récit marocain semble dominer. Mais cela peut changer. Le Timor oriental a été largement oublié jusqu’à ce que des campagnes de la société civile mondiale le portent à l’attention du monde entier.

Selon vous, pourquoi le Maroc refuse-t-il le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui ?

Ils savent qu’ils perdraient. Cela révélerait au peuple marocain que les énormes sacrifices humains et matériels qu’il a consentis au fil des ans pour l’invasion et l’occupation, sur la base de l’idée que les Sahraouis accueillaient favorablement leur incorporation au Maroc, n’étaient qu’un mensonge.

Pouvez-vous nous expliquer le rôle historique joué par Henry Kissinger dans la question du Sahara Occidental ?

Kissinger ne voulait pas d’un Sahara Occidental indépendant, craignant qu’il ne soit trop à gauche et ne s’allie avec l’Algérie et d’autres gouvernements nationalistes non-alignés ou prosoviétiques. Lorsque le Maroc a menacé d’envahir le Sahara Occidental, alors que l’Espagne s’apprêtait à se retirer à l’automne 1975, Kissinger a dépêché le directeur-adjoint de la CIA, le général Vernon Walters, en tant qu’envoyé spécial à Madrid. Ami du roi Hassan II depuis l’époque où le général était agent de renseignement dans l’Afrique du Nord contrôlée par Vichy, Kissinger a demandé à Walters d’essayer de convaincre le gouvernement espagnol de la nécessité d’acquiescer aux demandes territoriales marocaines. Kissinger a apparemment lié la coopération de l’Espagne au Sahara Occidental avec le renouvellement du bail des bases aériennes et navales américaines à des conditions généreuses et avec la demande de l’Espagne pour 1,5 milliard de dollars en nouvelles armes américaines.

Selon l’ONU, le Sahara Occidental et la Palestine sont les dernières colonies de la planète et nous voyons ce qu’il se passe à Gaza avec le génocide commis en ce moment. Pourquoi les peuples sahraoui et palestinien subissent-ils l’occupation et sont-ils privés de leur droit légitime de vivre libres et en paix sur leur territoire ?

Les Palestiniens et les Sahraouis sont privés de leurs droits en vertu du droit international parce que les Etats-Unis et d’autres nations occidentales ont empêché les Nations unies de faire respecter le droit international. Israël et le Maroc sont considérés comme servant les intérêts stratégiques occidentaux, et il y a donc une volonté de leur permettre de continuer à violer les normes juridiques internationales. La liberté pour la Palestine et le Sahara Occidental est d’une importance capitale, non seulement par respect pour les droits des peuples eux-mêmes, mais aussi parce que le fait de ne pas l’autoriser constituerait un très mauvais précédent qui pourrait encourager d’autres pays agresseurs à l’avenir.

Interview réalisée par M. A.

Source: algeriepatriotique