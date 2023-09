Sous la présidence du Président de la République… clôture de la deuxième réunion du Conseil supérieur de l’Investissement en Mauritanie.

La deuxième réunion du Conseil supérieur de l’Investissement en Mauritanie a été clôturée, mercredi après-midi, au Centre international des Congrès de Nouakchott, sous la présidence de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Au cours de la réunion, Son Excellence le Président de la République a remercié les membres du Conseil pour leur présence, leur souhaitant un bon séjour à Nouakchott et un retour sous les meilleurs auspices sur leurs lieux de travail.

Le Conseil, composé de 28 membres, a discuté des opportunités d’investissement en Mauritanie et des réformes nécessaires pour surmonter les obstacles à l’investissement.

Au cours de cette réunion marquée par un climat de confiance et de dialogue sérieux, et en présence des ministres des concernés, le Conseil a également examiné les recommandations émises lors de sa première réunion tenue à Nouakchott le 15 septembre 2022, et a examiné les progrès de la mise en œuvre de ces recommandations et les projets en cours dans ce cadre.

Au cours de la réunion, les membres du Conseil ont présenté de nouvelles recommandations à Son Excellence le Président de la République, liées au climat des affaires, au développement des investissements et à la compétitivité de l’économie mauritanienne.

Les participants ont exprimé à l’unanimité leur satisfaction quant à la méthodologie suivie, ainsi qu’aux thèmes et points qui formeront le programme de travail au cours de l’année à venir, qui a porté dans son intégralité sur la proposition de solutions efficaces et réalistes, pour créer un environnement et un climat d’affaires, élargir la portée des investissements et en attirer davantage afin de diversifier l’économie et d’augmenter la croissance.

Le Conseil supérieur de l’Investissement a été créé, en vertu d’un décret présidentiel du 7 février 2020, en tant qu’organe consultatif soumis à l’autorité directe de Son Excellence le Président de la République. Les réunions ordinaires du Conseil supérieur ont lieu chaque année et il jouit du pouvoir d’opinion et de suggestion de manière à contribuer à surmonter les obstacles auxquels se heurtent les investisseurs et à faciliter les procédures de mise en œuvre de leurs projets. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts du pays visant à créer un environnement et un climat d’affaires, à élargir la portée des investissements étrangers et locaux et à en attirer davantage afin de diversifier l’économie et d’augmenter la croissance.

Ce Conseil composé d’acteurs économiques internationaux et nationaux est appelé à contribuer à l’amélioration des opportunités d’investissement en Mauritanie à travers la proposition de mesures stimulantes et appropriées pour développer les investissements privés nationaux et étrangers, en plus de renforcer la compétitivité de l’économie.

L’Agence de promotion des investissements en Mauritanie assure le secrétariat général du Conseil et la coordination permanente entre les différents secteurs concernés. Elle soumet également périodiquement des rapports aux membres du Conseil sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ses recommandations.

L’Agence de Promotion des Investissements est un établissement public chargé d’assurer le positionnement de la Mauritanie comme destination privilégiée des investisseurs nationaux et étrangers. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et du Développement Durable. Sa mission, en coopération avec les départements et organismes publics est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion des investissements dans le but d’augmenter les capacités productives du pays, de créer des opportunités d’emploi et ainsi de générer des richesses pour la prospérité et le bien-être des citoyens.

