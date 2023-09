Le Président de la République préside une réunion du conseil supérieur de l’investissement

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présidé aujourd’hui mercredi, au centre international des conférences de Nouakchott, les travaux de la deuxième réunion du conseil supérieur de l’investissement en Mauritanie.

Le conseil examinera, au cours de cette réunion, les possibilités d’investissement en Mauritanie, les réformes nécessaires pour surmonter les obstacles qui entravent l’investissement et les investisseurs en plus du rapport sur le suivi des recommandations de la première réunion du Conseil, notamment en ce qui concerne la réalité de l’environnement d’investissement en Mauritanie, ainsi que les problèmes et contraintes qui empêchent le processus d’investissement.

Le conseil regroupe les employeurs et des propriétaires d’entreprises étrangères ayant une expérience dans le domaine de l’investissement en Mauritanie, les employeurs de Mauritanie, Les propriétaires de grandes entreprises actives dans les divers secteurs économiques, ainsi que des représentants d’organisations professionnelles intéressées par les opportunités et les conditions d’investissement en Mauritanie, et certaines personnalités ayant une large expérience professionnelle dans le monde des affaires internationales.