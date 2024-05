Soumaré devient le quatrième candidat pour la présidentielle.

Soumaré devient le quatrième candidat à se lancer dans la course présidentielle, rejoignant ainsi le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mohamed Lemine El Mourteji El Wafi, et Hamadi Ould Sidi Mokhtar.

Au cours des dernières semaines, Pr Outama Soumaré a rencontré de nombreux dirigeants de partis politiques, des leaders politiques et des mouvements de jeunesse pour obtenir leur soutien en vue des élections présidentielles.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature, Soumare a souligné que la Mauritanie bénéficie d’un emplacement stratégique rare et de ressources naturelles renouvelables.

Il a insisté sur le fait que la Mauritanie possède tous les atouts nécessaires pour devenir un pays prospère, mais que le manque d’intégrité et de justice empêche cette prospérité.

Il a ajouté que tous les Mauritaniens connaissent les raisons de la dégradation des services de base dans le pays.

La candidature de Soumaré ajoute une nouvelle dynamique à l’élection présidentielle mauritanienne, promettant un scrutin compétitif et varié.

Les dates pour le dépôt des candidatures aux élections présidentielles mauritaniennes de 2024 ont été fixées par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Les candidats peuvent déposer leurs dossiers de candidature auprès du Conseil constitutionnel à partir du 24 avril 2024, et la date limite de dépôt est le 15 mai 2024.