Soudan – L’Egypte signe un mémorandum pour renforcer la coopération

Khartoum, 12 juin (SUNA) – Les gouvernements du Soudan et de l’Egypte ont signé hier un protocole d’accord visant à renforcer la coopération et à créer un environnement encourageant pour les affaires et les investissements.

Le mémorandum a été signé en marge de la première session du « Forum des chefs d’agences de promotion des investissements en Afrique : intégration pour le développement », tenue du 11 au 14 juin 2021 à Charm el-Cheikh.

Le ministre soudanais de l’investissement et de la coopération internationale, Dr El Hadi Mohamed Ibrahim, a signé le mémorandum en présence du Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, au nom du Soudan, tandis que le PDG de l’Autorité générale égyptienne pour l’investissement et les zones franches, Mohamed Abdel Wahab, a signé pour son pays.

Dans le même contexte, l’Égypte a également signé un autre mémorandum avec l’État du Soudan du Sud. Parallèlement, ces accords se concentrent sur l’échange d’informations économiques sur les opportunités d’investissement et d’affaires et leur mise à disposition, dans le but de faciliter les contacts dans le domaine de l’investissement, des informations sur les lois et réglementations en matière d’investissement, la coopération dans l’élaboration de lois et de réglementations visant à améliorer l’environnement des affaires et de l’investissement, et tous les développements liés au climat d’investissement et aux services aux investisseurs.

ta