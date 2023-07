Sommet Russie-Afrique: discours du Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s’est adressé aux participants du deuxième Sommet Russie-Afrique ce vendredi à Saint-Pétersbourg (Russie), au cours duquel il a affirmé la détermination de la Mauritanie à diversifier la coopération entre le continent africain, à l’affiner et l’approfondir et la fédération Russe.

Il a exprimé l’espoir que le sommet contribuera au développement de partenariats fructueux entre les pays africains et la Fédération de Russie, à la réalisation des objectifs de développement durable et au renforcement de la paix et de la sécurité mondiale.

voici le message complet

“-Excellence, M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie,

-Excellence, M. Azali Assoumani, Président de la République fédérale des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine ;

-Excellences Mesdames et Messieurs, Chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique,

Excellence M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine,

Excellences

Mesdames et messieurs.

Je voudrais tout d’abord transmettre les sincères salutations du Président de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son Excellence M. Vladimir Poutine, et à leurs Excellences les chefs d’État et de gouvernement africains, frères.

Son Excellence, qui vous exprime toute sa considération et son plus grand respect, aurait aimé être parmi vous aujourd’hui dans cette auguste assemblée mais une circonstance atténuante l’a empêché.

Je voudrais également féliciter Son Excellence M. le Président Vladimir Poutine, le gouvernement et le peuple russes pour la tenue de ce sommet et pour la qualité de son organisation, tout en les remerciant pour accueil chaleureux et leur hospitalité.

Excellences

Mesdames et messieurs

La tenue de cette deuxième session du Sommet Russie-Afrique, à la lumière des graves crises sécuritaires, économiques et environnementales que traverse le Monde, est la preuve de la force des relations unissant la Fédération de Russie et les pays de notre continent africain et de la sincérité de notre volonté commune de les approfondir afin qu’elles servent les intérêts des deux parties, contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable et au renforcement la paix et la sécurité internationales.

Le continent africain est confronté aujourd’hui, dans sa quête pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063, à de grands défis aggravés par de sérieuses crises internationales, sanitaires, sécuritaires, économiques et environnementales qui l’ont affecté, ainsi que par la propagation des foyers de tension, les conflits armés et la propagation de la violence et du terrorisme, en particulier dans la région du Sahel.

Nos États sont conscients que l’efficacité de l’unification de leurs efforts et de leurs moyens pour régler les différends et faire taire les armes dépend de leur capacité à construire une renaissance globale du développement.

La relation entre la sécurité et le développement est semi-organique. Il n’y aura pas de victoire durable sur les phénomènes de violence, de terrorisme et d’extrémisme sans l’élimination de la pauvreté, du chômage, de l’ignorance et de la mauvaise gouvernance.

C’est sur cette approche qu’a été fondée le groupe du G5 Sahel, dont notre pays assure aujourd’hui la présidence tournante et qui, malgré les difficultés qu’elle rencontre, continue de consolider ses acquis et de prendre des mesures importantes afin de préserver la sécurité et la stabilité et de construire un développement global dans la région du Sahel.

Aujourd’hui, la sécurité est la responsabilité de tous. On ne peut construire une sécurité pérenne sur le compte de la sécurité d’autrui. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans la sécurité de tous.

C’est pourquoi, nous, en République islamique de Mauritanie, nous appelons, dans le règlement des conflits, à une solution pacifique, fondée sur le droit international, tenant compte des préoccupations et des intérêts de toutes les parties, et établissant une stabilité et une sécurité durables. Nous appelons à une telle démarche en Ukraine, au Soudan, au Yémen et en Libye, et dans chaque conflit armé, où qu’il se produise.

Dans ce contexte, nous réaffirmons notre attachement à une solution globale et juste de la cause palestinienne qui garantisse la création d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes.

Excellences

Les relations de la République Islamique de Mauritanie et de la Fédération de Russie, sont des relations d’amitié de longue date et leur coopération est étroite, notamment dans les domaines de la pêche, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation. Elles sont fondées sur le respect mutuel et la prise en compte de l’intérêt commun.

Comme les autres pays africains, nous sommes déterminés à diversifier et à approfondir la coopération entre le continent africain et la Fédération de Russie, cela ouvre la voie à une coopération bilatérale russo-mauritanienne, ainsi qu’elle offre au continent africain les possibilités de bénéficier des grandes évolutions réalisées par la Fédération de Russie dans de nombreux domaines.

Je reste convaincu que ce sommet contribuera au développement d’un partenariat fructueux entre nos pays africains et la Fédération de Russie, sur lequel reposera une solide coopération constructive, servant nos intérêts communs, accélérant la réalisation des objectifs de développement durable et renforçant la paix et la sécurité internationales.