Sommet pour la paix au Caire: Tebboune décline l’invitation

L’Algérie a reçu une invitation du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, par l’intermédiaire du président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour assister à une réunion prévue demain, a indiqué vendredi une source fiable à l’Expression, à propos du « Sommet de la paix » au Caire.

Le président Tebboune a remercié son homologue égyptien pour l’invitation et l’a informé qu’il avait décidé de ne pas y participer, compte tenu de la situation humanitaire, particulièrement désastreuse dans la bande de Gaza, qui est déjà soumise à un blocus israélien et est également soumise à des attaques criminelles et à des agressions des Frères et sœurs palestiniens en toute impunité.

La même source relève que le Président algérien a également souligné le rejet par l’Algérie de la politique de deux poids, deux mesures de la communauté internationale à l’égard de la cause palestinienne et a réitéré l’entière solidarité du Gouvernement et du peuple algériens avec la Palestine.