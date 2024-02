Sommet de l’Union Africaine : une 37ème session sous haute tension avec une série de différends entre pays membres

Le 37ème Sommet de l’Union Africaine se tiendra ce samedi à Addis- Abeba. Les différents chefs d’Etat prendront la parole cet après-midi. Le thème choisi cette année est l’Education en Afrique dans le 21 siècle.

Pravind Jugnauth y dirige une délégation composée de hauts fonctionnaires depuis ce vendredi.

Toutefois, ce Sommet des pays africains se tient dans un contexte politique difficile.

A quelques mois de l’intégration de l’Union africaine au G20, le projet de railler les pays africains autour d’une seule cause rencontre quelques difficultés. Le 37ème sommet de l’Union africaine qui se tient actuellement à Addis- Abeba, en Ethopie, se déroule dans un contexte difficile. Le contiennent fait face à une série d’instabilités politiques dans plus d’une dizaine pays, sans parler des récents coups d’Etat au Gabon et au Niger.

Depuis quelques semaines, l’UA a réussi à éviter une crise en désamorçant, en amont du Sommet, les tensions sur la succession du chef d’État comorien Azali Assoumani à la présidence tournante de l’organisation. Après des mois d’intenses tractations, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani devrait être élu par ses pairs dimanche.

En ce qui concerne, Maurice, Pravind Jugnauth compte multiplier les rencontres diplomatiques avec les chefs d’Etat et de gouvernement, ce week-end. Une occasion pour remercier l’Afrique pour son soutien indéniable à Maurice sur le dossier Chagos.