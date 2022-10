Sommet arabe: Départ du ministre des Affaires étrangères pour Alger.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a quitté Nouakchott jeudi soir pour Alger où il prendra part à la réunion des ministres des affaires étrangères arabes qui préparent la 31ème sommet arabe.

Le ministre est accompagné, au cours de ce voyage, par l’ambassadeur de Mauritanie en Algérie, SEM Wedady Sidi Haïba, SEM Sidi Mohamed Abdellahy, ambassadeur de Mauritanie en Egypte, délégué permanent auprès de la ligue arabe, SEM. Hasni Fkih, ambassadeur chargé de mission au cabinet du ministre, SEM Mohamed Lemine Ould Moulay Eli, ambassadeur directeur général de la direction multilatérale, SEM Cheikh Sid’Ahmed Mohamed Salek, directeur du département ligue arabe à direction générale multilatérale et SEM Mohamed Baba Ely Mahmoud, ambassadeur directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.

A noter que les travaux au niveau ministériel ont commencé mercredi, lorsque les représentants permanents et les hauts fonctionnaires se sont réunis pour préparer une réunion des ministres des Affaires étrangères.

Les chefs diplomatiques arabes se réuniront ce samedi pour fixer l’ordre du jour du sommet à Alger le 1er novembre.

Le Maroc, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l’Algérie depuis fin août 2021, participera au sommet au nom du roi Mohammed VI. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle de la présence du souverain marocain au sommet arabe, que ce soit à Alger ou à Rabat.