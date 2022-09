Préparatifs pour la tenue du sommet arabe d’Alger

» La grande frustration de Rabat »

Placeholder

LSA

PUBLIÉ 06-09-2022, 19:32

La réaction algérienne aux propos tenus par le chef de la diplomatie marocaine au Caire ne s’est pas faite attendre. Nasser Bourita s’est exprimé ce mardi lors de la 158 eme réunion de la Ligue arabe qui s’est tenue dans la capitale égyptienne. Selon ce dernier, le « contexte international et arabe requiert que le prochain Sommet se tienne sur la base d’un engagement de responsabilité et loin de tous calculs étroits ou de logique dépassée, en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie». Le MAE marocain a d’autre part appelé à «une lecture objective de la réalité du monde arabe, qui est en proie à des différends internes et externes divers et à des manœuvre externes et internes visant à semer la division, à soutenir les velléités séparatistes, à déclencher les conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux et à consumer la région et épuiser ses richesses». Réagissant à ces propos, un diplomate algérien déclare qu’en « répétant les mêmes éléments de langage déjà ressassés en février dernier, le ministre marocain ne fait qu’exprimer sa frustration et sa déception devant les préparatifs qui vont bon train pour la tenue, comme prévu, du sommet arabe les 1er et 2 novembre à Alger ». S’adressant directement au MAE marocain, le diplomate algérien ajoute : « quelques extraits fielleux que vous évoquez sont lamentables et procèdent de la technique lâche et navrante de l’inversion accusatoire de la part de celui dont le pays est passé maitre dans la pratique indigne des coups bas et des calculs étroits (lors de tous les sommets arabes qui se sont tenus au Maroc dont le fameux sommet de la trahison de septembre 1965 à Casablanca). Par ailleurs, l’invocation ridicule de soi-disant « velléités séparatistes » est la meilleure illustration de cette logique de surenchère et de manipulation politique si coutumière au makhzen ».

LSA

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-grande-frustration-de-rabat-87843