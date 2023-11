Sit-in devant le centre d’enrôlement de la polyclinique de Nouakchott pour dire Non à la date du 31 décembre 2023

Sit-in devant le centre d’enrôlement de la polyclinique de Nouakchott pour dire Non à la date du 31 décembre 2023

Sit-in devant le centre d’enrôlement de la polyclinique de Nouakchott pour dire Non à la date du 31 décembre 2023.

Senalioune – Ce matin, 09 novembre 2023, des citoyens mauritaniens sont sortis en masse devant le centre d’enrôlement de la polyclinique pour exprimer leur refus d’arrêter d’enrôler des citoyens ayant plus de 6 ans et exprimer la lenteur dans beaucoup de centres.

Brandissant des slogans : non à l’apatridie, nous refusons d’être des sans-papiers dans notre pays, ils exigent que soit mis fin à cette décision dès lors qu’il y’a des mauritaniens qui ne se sont pas enrôlés et pouvant prouver leur Mauritanité.

Ils ont également rappelé le cas des mauritaniens qui ont été expulsé du pays pendant les évènements de 1989. Ils demandent leur retour et leur rétablissement dans leur droit de citoyens.

Source: Cridem