Simulation de débarquement et de prise en charge de migrants à l’entrée de Nouadhibou

Simulation de débarquement et de prise en charge de migrants à l’entrée de Nouadhibou

Simulation de débarquement et de prise en charge de migrants à l’entrée de Nouadhibou

Le wali de Dakhlet-Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, a supervisé, ce mardi à Nouadhibou un exercice de simulation de débarquement, de sauvetage et de prise en charge de migrants, avec la participation des garde-côtes et de l’Office de lutte contre le trafic de migrants.

L’exercice a été financé par l’Union européenne sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, en coordination avec la Mission de l’Organisation internationale pour les migrations en Mauritanie, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la participation de la Croix Rouge française, le Croissant Rouge mauritanien, le Comité international de la Croix-Rouge, les associations de migrants et les organisations de la société civile.

Opération de simulation à #Nouadhibou, pour tester les procédures opérationnelles standardisées de débarquement des #migrants . Action financée ds le cadre de la mesure spéciale régionale – Initiative conjointe pour la protection & réintégration des migrants en 🇲🇷 @Dr_BoubacarS pic.twitter.com/yh7PWNZepX — UEenMauritanie (@UEMauritanie) September 28, 2022

Cette simulation s’appuie sur l’expérience développée par la mission de l’OIM en Mauritanie à travers la mise en œuvre de plusieurs exercices de simulation de crise frontalière au cours des dernières années.

Selon le Système de suivi des mouvements de population, notre pays compte 105 264 immigrés à Nouakchott, et 15 035 dans à Nouadhibou.

Dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet-Nouadhibou, M. Cheikh Ould Mohamed El Hacen, a indiqué que nous assistons aujourd’hui à un exercice simulé de sauvetage d’un groupe de migrants saisis par les gardes- côtes et son accueil par les autorités de sécuritaires, sanitaires et administratives.

Il a expliqué que cet exercice vise à acquérir des compétences techniques pour faire face à cette forme d’opérations de sauvetage à laquelle nous sommes toujours exposés

Au cours de l’exercice, le wali était accompagné du hakem de Nouadhibou et de plusieurs autres responsables de la wilaya.