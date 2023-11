Signature d’un programme de coopération bilatérale avec l’Allemagne pour un montant de 62 millions d’Euros.

Le ministre de l’Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a signé, vendredi à Berline, avec le Secrétaire d’Etat allemand du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, M. Jochen Flasbarth, d’un programme de coopération bilatérale entre la Mauritanie et l’Allemagne 2023-2025 pour un montant de 62 millions d’Euros.

Le montant total des financements accordés sous forme de subventions à la Mauritanie pays s’élève à 62 millions d’euros, et comprend le financement de divers projets dans les domaines de la gouvernance, des droits de l’homme, de la décentralisation et du développement local, des nouvelles technologies et de la numérisation, de la pêche et de l’environnement, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’énergie propre et des mines.

AMI