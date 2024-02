Signature d’un document d’assistance entre la Mauritanie et les États-Unis d’Amérique.

La Mauritanie et les États-Unis d’Amérique ont signé aujourd’hui, mercredi 7 février, en marge de la Conférence Internationale sur les mines INDABA, un important document de coopération, de soutien et d’assistance en matière d’assistance technique.

Le document a été signé, côté mauritanien, par le directeur général des Mines et de la Géologie, M. Mohamed Yahya Ahmed Zerough et côté américain par M. Chris Davy, directeur des affaires de transition énergétique à l’Office des ressources énergétiques au Département d’État américain.

La signature a eu lieu en présence de notre ambassadeur en Afrique du Sud, SEM. Jarr Innala ainsi que des membres de la délégation mauritanienne représentant notre pays à ladite conférence.

Cette nouvelle coopération vient en appui au Programme de gouvernance de l’énergie et des mines en Mauritanie afin de mettre en place des mécanismes d’assistance technique visant l’établissement de cartes détaillées des ressources minières, le soutien du cadre juridique et le système fiscal.

À travers cet accord, notre pays bénéficiera également d’un soutien et d’une assistance en matière d’incitations financières nécessaires pour attirer des investisseurs qualifiés conformément à la réglementation et des capacités à même d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux des activités minières.

Selon les termes du document, les États-Unis, par l’intermédiaire de l’Office des ressources énergétiques du Département d’État américain, fourniront un soutien au ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie et à l’Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM) dans le but de mieux comprendre le potentiel minier de la Mauritanie, en particulier celui des minéraux et substances impliqués dans le domaine de la transition énergétique, tels que le nickel, le chrome, les terres rares, le cobalt, le lithium et le cuivre.

AMI