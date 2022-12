Signature d’un contrat du projet ” Hôpital du Roi Selmane” .

Signature d’un contrat pour renforcer la capacité d’exécution du projet ” Hôpital du Roi Selmane” à Nouakchott.

Le ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi, a signé, dimanche à Riyad, avec le président exécutif de la Société du Dr Selmane El Habib pour les services médicaux, M. Fayçal Nassar un contrat de prestation de services de consultation en faveur de l’unité de gestion du projet “Hôpital le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz universitaire à Nouakchott”.

La signature du contrat s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accélérer et renforcer la capacité d’exécution du projet “Hôpital le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud”, financé grâce à une subvention du Royaume d’Arabie Saoudite frère pour un coût de 55 000 000 de dollars américains par le biais du Fonds Saoudien de Développement pour la construction et l’équipement d’un hôpital à spécialités multiples d’une capacité d’accueil de 300 lits.

بحضور كل من معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، ومعالي وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الأستاذ خالد عبد العزيز الفالح والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية @SaudiFund_Dev الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد توقيع اتفاقية بين الوزارة و مجموعة @HMG السعودية. pic.twitter.com/tH9oNhTfvc — وزارة الصحة – Ministère de la Santé (@MSMauritanie) December 25, 2022

Hôpital du Roi Selmane englobe des services nécessaires pour un pôle sanitaire de référence

Il englobe les services médicaux et techniques nécessaires pour la création d’un pôle sanitaire de référence complémentaire, en plus d’annexes , d’allers extérieurs, de places pour le stationnement des voitures, de jardins extérieurs et d’habitats pour les travailleurs de l’hôpital , le tout sur une superficie de 45 000 m2 extensible.

Le contrat avec le Groupe du Dr Souleymane El Habib pour les services médicaux spécialisés vise aussi l’appui en ce qui concerne la conclusion de marchés relatifs au choix du bureau des études qui sera chargé de la supervision et du suivi et au choix des entrepreneurs , des fournisseurs et des importateurs des équipements médicaux, dans le but d’exécuter le projet conformément aux normes et aux délais exigés.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et d’un certain nombre de cadres du secteur de la Santé.

AMI