Signature d’un accord mauritano-saoudien en marge de l’EXPO pèlerinage 2023.

Le royaume d’Arabie saoudite et la Mauritanie ont signé samedi un accord relatif aux dispositions du prochain pèlerinage à l’instar de ceux signés avec d’autres pays, en marge de l’EXPO P7LERINAGE 2023.

Cet accord a été signé par le ministre mauritanien des affaires islamiques et de l’enseignement originel Dah O. Sidi O. Amar Taleb.

Cet accord prend en compte les nouvelles dispositions arrêtées par le royaume saoudien dont notamment le quota réservé au pays, les accès à l’arrivée et au départ de même que les consignes d’organisation destinées à renforcer la sécurité des « hôtes de Dieu ».

Une délégation mauritanienne a pris part à cet EXPO PELERINAGE, le plus grand rassemblement consacré au pèlerinage pour avoir réuni 57 pays, plus de 70 conférenciers et experts et avec la participation de 200 sociétés spécialisées dans le Hajj et la Oumra et 60.000 visiteurs.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue et les expériences pendant quatre jours au cours desquels 40 ateliers de travail et des réunions principales ont été organisées autour de sujets pouvant contribuer à développer l’expérience du pèlerinage et utiliser les solutions numériques, à construire un système complet et durable capable de développer et consolider les services dispensés dans le cadre de la vision 2030 du royaume.

Source: Sahara medias