Signature d’un accord de coopération entre Maaden Mauritanie et la Somelec

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a supervisé, aujourd’hui, dimanche, la signature d’un accord définissant le système et les modalités de fourniture d’électricité au Centre minier national Cheikh Mohamed El-Mami situé à 35 km de la ville de Chami.

L’accord a été signé par le directeur général de la Société Maaden, M. Hammoud Ould M’hamed, et le directeur général de la Société mauritanienne d’électricité (Somelec), M. Cheikh Ould Bedda.

Dans le cadre de cet accord, Maaden Mauritanie fournira le service d’électricité aux usines des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets miniers nationaux (Catégorie F), qui sont situées à proximité du centre.

En application de cet accord, la Somelec approvisionnera le Centre Cheikh Mohammed El-Mami et les usines des sociétés de transformation (Catégorie F) en couvrant leurs besoins en électricité par le raccordement du centre à la ligne haute tension Nouakchott-Nouadhibou, qui est à 6 km du centre.

L’accord prévoit la fourniture d’un service électrique permanent et continu pour les travailleurs et les entités et personnes actives au niveau du centre qui couvre une superficie de 50 hectares et peut accueillir 3 024 machines de concassage.

Au terme de l’accord, Maaden supporte 85 % de son coût financier d’un milliard MRO. Il s’inscrit dans le cadre des efforts de la société pour développer et encadrer le champ minier privé et semi-industriel du pays.

Ce service s’ajoute à une série de services sociaux, de santé, d’assurance, de restauration et techniques fournis par la société mauritanienne Maaden Mauritanie dans les différents domaines de l’exploration privée. Nouakchott, 11/07/2021