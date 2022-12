Signature de deux conventions liées au lancement de la Banque familiale et du projet de dotation verte.

En marge de l’ouverture du forum de la microfinance, lundi, deux accords tripartites ont été signés entre le Ministère de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’agriculture, et la Chambre Mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’agriculture, dont le premier concerne l’élaboration d’une feuille de route pour lancer l’activité de la banque familiale au cours de l’année 2023.

Concernant le deuxième accord, le lancement du projet de dotation verte. Il s’agit d’un projet agricole pionnier visant à permettre aux groupes vulnérables de la société d’atteindre l’autosuffisance en fruits et légumes.

La ministre, Savia mint N’tehah a signé l’accord avec le président de la Chambre Mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, M. Ahmed Baba Ould Eleya, et le président de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, M. Youssef khilawi.