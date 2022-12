La ministre supervise le 2e Forum microfinance en Afrique

La ministre supervise l’ouverture du deuxième Forum de la microfinance en Afrique.

Sous le haut patronage de la Première dame, Dr Mariem Mohamed Fadel Dah, Son Excellence la ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, Mme Savia Mint N’tehah a supervisé lundi au Palais des conférences de Nouakchott, l’ouverture du deuxième forum régional de la Chambre Islamique pour la microfinance en Afrique, sous le slogan: « des opportunités prometteuses et un modèle innovant ».

Le ministre a déclaré que la microfinance occupe une grande place dans le programme communautaire de Son Excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en tant que facteur cléf du développement économique et social.

Le ministre a ajouté que le gouvernement de Son Excellence le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud a pris l’initiative de moderniser le secteur de la microfinance, soulignant que ces fonds sont une solution efficace pour éradiquer la pauvreté.

La ministre a expliqué que le secteur de l’action sociale, de l’enfance et de la famille a adopté un programme national de microcrédit visant à financer des activités génératrices de revenus et de petits projets pour les femmes impliquées dans les coopératives de femmes, et il a également commencé cette année à mettre en œuvre un programme national de microfinance non remboursable pour 3 300 personnes handicapées.

Le président de la Chambre Mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, M. Ahmed Baba Ould Eleya a salué l’organisation du forum, soulignant que sa chambre a fait de grands efforts dans le passé pour apporter soutien et assistance au secteur privé national.

Pour sa part, le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires, culturelles et sociales de l’Organisation de la Coopération islamique, M. Tariq Bakhit a souligné que l’organisation du forum dans notre pays s’ajoute à son bilan impeccable en matière de soutien à l’Action islamique commune et à la poursuite de ses efforts appréciés en faveur de la Solidarité islamique.

Pour sa part, le président de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, M. Yousef khellawi, a souligné la nécessité de se serrer les coudes pour soutenir la créativité et l’innovation, et responsabiliser le secteur privé, qui contribue à la création de nouveaux emplois et à la réduction des taux de chômage, favorisant ainsi la croissance économique et réalisant progrès et bien-être.

La cérémonie d’ouverture du forum a réuni le ministre des Finances, le gouverneur de la banque centrale, les autorités administratives et les élus locaux de Nouakchott Ouest .



Rapideinfo avec Masef