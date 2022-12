Forum Régional de la #CICIA « #Microfinance en #Afrique

Préparez-vous à rencontrer une sélection des chefs d’entreprise et des experts #économiques les plus éminents au monde, ainsi que des représentants de haut niveau du monde entier. Plusieurs gouvernements et organisations sont attendus au Forum Régional de la #CICIA « #Microfinance en #Afrique : Opportunités prometteuses et modèles innovants ».

Get ready to meet a selection of the world's most prominent business leaders and #economic experts, and high- level representatives from several governments and organizations, at #ICCIA's regional forum "#Microfinance in #Africa: Promising Opportunities and an Innovative Model".

Le #forum sera animé par la Première Dame de la République Islamique de Mauritanie en coopération avec le Ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de la République Islamique de Mauritanie (#CCIAM), le Forum de “Al Baraka” pour l’Économie Islamique et l’Académie de la Chambre Islamique pour la Formation, ICCIA Training Academy, le 19-20 décembre.