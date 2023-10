Séminaire des inspecteurs sur les leçons scriptées.

Un sentiment d’amertume et frustration qu’éprouve aujourd’hui l’inspecteur de l’enseignement primaire mauritanien avec cette nouvelle appellation.

Face à la volonté affichée de son excellence Monsieur le président de la République qui nourrissait beaucoup d’espoirs aux administrés et surtout au secteur éducatif avec l’avènement de cette idéale école républicaine, il y a des suceurs de sang qui se dressent sur le chemin empêchant la marche en avant et détruisant ainsi le rêve des mauritaniens.

La volonté de son excellence est et reste pour toujours afin de bâtir une Mauritanie sur des bases solides de transparence et d’honnêteté, mais hélas certains gouvernants s’érigent en chef absolu et refusent toute soumission aux directives de son excellence Monsieur le président.

Pour être clair, nous sommes surpris après une longue attente des perdiem de ce séminaire qui pour certains s’est déroulé à Nouakchott et pour d’autres à l’intérieur du pays, dans des conditions indignes d’un cadre, de voir la montagne accoucher une souris.

Constat alarmant les textes sont toujours piétinés en référence à cet arrêté numéro 141 en date 2021 réglementant le montant des séminaires par catégorie fixe à 2000 MRU par jour pour la corporation des inspecteurs.

A notre grande surprise, cette indemnité passe de 2000 MRU à 500 MRU, pendant que le même séminaire et pour le même projet s’est vu rémunéré 2000 MRU l’année d’avant.

Il y a lieu de se demander jusqu’au où s’arrêteront ces comportements malveillants ?