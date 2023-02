Sélibabi: Organisation d’une activité de sensibilisation sur les droits de la femme et de la fille

Le wali du Guidimagha, M. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould Deih, a ouvert, samedi à Sélibabi, une activité de sensibilisation, organisée par l’Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille.

L’activité a pour but de sensibiliser sur les droits de la femme et de la fille et sur la nécessité d’éradiquer les pratiques néfastes comme la violence et la déperdition scolaire et d’associer les femmes et les filles à la vie politique, économique et sociale.

Le wali a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation autour des droits de la femme et de la fille, appelant les femme à profiter des orientation de l’observatoire national qui bénéficie, a-t-il dit, d’un intérêt particulier de la part du gouvernement, conformément aux hautes instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

De son côté, la maire adjointe de la commune de Sélibabi, Mme Maledou Sarr, a rendu hommage au rôle joué par l’observatoire et à l’importance de ses activités en matière de sensibilisation autour des droits de la femme et de la fille en vue de leur insertion dans la vie économique, sociale et politique, appelant les femmes au Guidimagha à rester en contact avec l’observatoire pour accéder à la vie active.

La présidente de l’Observatoire, Mme Mehla Mint Ahmed Talebna , a indiqué que l’observatoire élabore un rapport annuel adressé au Président de la République sur les droits de la femme et de la fille et les lacunes constatées dans ce domaine, dans le but de permettre leur participation à la vie économique, sociale et politique.

Elle a ajouté qu’il existe encore des pratiques nuisibles dans certaines localités du pays qu’il convient d’éradiquer comme la violence contre les femmes et l’excision qui cause beaucoup de tort aux filles.

Elle a enfin appelé les femmes de la wilaya à poser leurs problèmes à l’observatoire, notamment en ce qui concerne l’abandon des enfants par leurs pères, précisant que l’observatoire peut trouver des compromis à ce sujet.

