Le Conseil d’orientation de l’Observatoire national des droits de la femme et la fille tient sa deuxième session.

L’Observatoire national des droits de la femme et la fille a abrité, ce vendredi, à son siège à Nouakchott, la deuxième session de son Conseil d’orientation, axée sur la discussion de l’ordre du jour et l’examen de divers sujets visant à renforcer le rôle de cet organe qui œuvre à contribuer à la défense des droits de la femme et de la fille.

Cet observatoire a été créé pour faire face aux défis sociaux, économiques, politiques et juridiques liés à la promotion des droits des femmes et des filles, en plus de l’examen et de l’évaluation de l’état des lieux de ces droits et la formulation de propositions à ce sujet, afin d’aider le gouvernement, le parlement et la société civile dans leur mission de défense de ces droits, a affirmé à cette occasion, sa présidente Mme Mehla Mint Ahmed.

Malgré tous les obstacles, l’observatoire a mené certaines des activités prévues dans son rapport annuel, notamment une tournée de sensibilisation qui l’a conduit au niveau de 5 wilayas du pays, afin de vulgariser et de sensibiliser sur sa mission, a-t-elle ajouté.

Mint Ahmed a appelé, enfin, le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’observatoire et des membres de son conseil d’orientation, pour être dans les conditions leur permettant d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

AMI