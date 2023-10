Séisme en Afghanistan : plus de 2000 morts

Un puissant séisme, de magnitude 6,3 sur l’échelle de Richter, a frappé samedi l’ouest de l’Afghanistan faisant plus de 2000 morts et provoquant d’énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué aujourd’hui dimanche 8 octobre 2023.

Le séisme qui a frappé, hier samedi, les régions situées à 30 kilomètres au nord-ouest de la ville de Hérat, a été suivi par huit fortes répliques.

« 2 053 martyrs sont morts dans 13 villages. 1 240 personnes ont été blessées et 1 320 maisons ont été complètement détruites », a écrit le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, sur X (anciennement Twitter), citant l’Agence de gestion des catastrophes.

Dans le village de Sarboland du district de Zinda Jan, des dizaines de maisons ont été anéanties. Des hommes dégageaient des gravats tandis que des femmes et des enfants patientaient à l’extérieur, au milieu des débris.

« Dès la première secousse, toutes les maisons se sont effondrées… Ceux qui se trouvaient à l’intérieur des maisons ont été ensevelis. Il y a des familles dont nous n’avons aucune nouvelle », a déclaré un témoin sur place.

