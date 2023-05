Sécurité alimentaire | Monde arabe: les recommandations présentées au Sommet arabe du développement économique et social

CONSTANTINE – Les recommandations et les résultats de la 1ère Conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe, clôturée lundi à Constantine seront présentés au Sommet arabe du développement économique et social prévu novembre prochain à Nouakchott (Mauritanie), a déclaré le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ihsane Naouk.

S’exprimant au terme de cet évènement scientifique arabe organisé à l’Ecole nationale supérieure de Biotechnologie ENSB de Constantine, M. Naouk a indiqué que la décision de présenter les résultats de cette conférence scientifique au Sommet arabe du développement économique et social s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faire aboutir sur le terrain les résultats de cette Conférence qui s’est soldée par l’adoption de 18 projets de développement à concrétiser à court terme au service de la sécurité alimentaire dans la région arabe.

Ces projets devant être présenté, après leur adoption, au prochain Conseil de la Ligue des Etats arabes bénéficieront de l’appui et du soutien nécessaires pour leur concrétisation effective, a souligné le même responsable, faisant état dans ce cadre de l’importance du financement dans l’aboutissement de ces projets de développement.

Le même responsable a affirmé que cette Conférence scientifique sera organisée de manière cyclique et permanente.

APS