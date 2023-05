Ligue arabe: la sécurité alimentaire arabe est une priorité.

Le secrétaire général de la ligue arabe, M. Ahmed Abou Gheit a déclaré que la sécurité alimentaire arabe est l’un des sujets prioritaires qui seront discutés lors du prochain Sommet socio-économique qui se tiendra au cours de cette année en Mauritanie.

M. Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la ligue arabe, qui a lu le discours de M. Ahmed Abou Gheit, lors de la réunion d’ouverture du conseil économique et social au niveau ministériel qui prépare le conseil de la ligue arabe à la 32ème session du Sommet arabe, a précisé que la question de la sécurité alimentaire arabe est l’une des priorités arabes les plus urgentes, compte tenu de la baisse des stocks alimentaires au niveau mondial, des prix élevés et des ressources limitées.

Le secrétaire général de l’organisation a précisé dans ce discours que le 31ème Sommet arabe tenu l’année dernière à Alger a approuvé des priorités, dont notamment un programme durable pour la sécurité alimentaire arabe, une stratégie arabe pour un développement agricole durable et une initiative visant à améliorer la qualité technologique du blé produit localement, la durabilité des pâturages arabes, soulignant que ces sujets feront l’objet de nombreuses discussions lors des prochains sommets arabes.

AMI