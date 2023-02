La Ligue Arabe tient la réunion du Comité social de la 111e session du Conseil économique et social

Le secrétariat général de la Ligue des États arabes a assisté dimanche à la réunion du Comité Social de la 111e session du Conseil économique et Social sous la présidence de la Mauritanie et avec la participation des membres des délégations arabes et des représentants des organisations d’Action arabe commune.

L’Ambassadrice Dr Haifa Abu-Ghazaleh, sous-secrétaire générale et chef du Secteur des Affaires sociales, a déclaré lors de son discours lors de la réunion que l’ordre du jour du Comité social pour la 111e session du Conseil économique et social représente les priorités du travail conjoint arabe de développement social, et prend en compte les développements actuels.

Elle a ajouté: « En particulier le dossier économique et social du Conseil de la ligue au niveau du sommet lors de sa 32e session ordinaire, qui comprendra un certain nombre de sujets importants qui affectent le citoyen arabe dans divers domaines, en particulier les sujets liés aux personnes handicapées, et les politiques sociales et de développement dans la phase post-pandémique.

Elle a ajouté que la préparation du Sommet arabe pour le développement à sa cinquième session, et les questions liées à la coopération arabo-internationale dans les domaines social et du développement sont des sujets importants dans le même cadre, ainsi que l’organisation réussie de la Coupe du Monde 2022, à travers laquelle l’État du Qatar a formé un modèle international sans précédent depuis le début de cet important tournoi international, qui constitue l’un des plus populaires en termes de participation du reste des tournois internationaux.