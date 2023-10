Sarkozy doublement mis en examen : qu’est-ce que ça change ?

Nicolas Sarkozy a été entendu pendant trois jours consécutifs en ce qui concerne l’affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Les avocats de l’ancien président de la République se sont exprimés dans un communiqué, relayé par BFMTV vendredi 6 octobre 2023.

Nicolas Sarkozy a été questionné pendant trois jours dans le bureau des juges d’instruction. Il a été entendu à propos des rétractations de Ziad Takieddine, par rapport au financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, ont expliqué nos confrères de BFMTV vendredi 6 octobre 2023. Suite à cet interrogatoire, les juges d’instruction ont estimé qu’il y avait suffisamment d’indices à l’encontre de l’ancien président de la République pour une double mise en examen. Le conjoint de Carla Bruni est accusé de « recel de subordination de témoin », à savoir Ziad Takieddine, et « association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie au jugement en bande organisée ». Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour « association de malfaiteurs en vue de commettre l’infraction de corruption active ». « Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur », ont expliqué ses avocats dans un communiqué relayé par nos confrères. Il a estimé aussi que pour « la plus grave des infractions initialement envisagées, il n’existe aucun indice le mettant en cause ».

608.000 euros auraient été déboursés pour faire taire Ziad Takieddine

Le procès sur les soupçons de financement de la campagne présidentielle de l’ancien président de la République en 2007, par le régime de Mouammar Kadhafi, doit se tenir en 2025. Mais un autre dossier a éclaté entre-temps. En novembre 2020, Ziad Takieddine déclarait à Paris Match que « monsieur Sarkozy n'[avait] pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle ». Mais ces propos vont à l’encontre de ses déclarations constantes depuis 2016. Il avait déclaré avoir remis, en 2006 et 2007, trois valises qui contenaient cinq millions d’euros d’argent libyen à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Ces derniers ont toujours nié. La justice a expliqué cette pirouette de la part de Ziad Takieddine en soupçonnant Nicolas Sarkozy d’avoir fait une pression financière sur le Franco-libanais. L’enquête s’intéresse aux manœuvres qui auraient été élaborées par au moins neuf protagonistes, impliqués à des degrés et moments divers : notamment la paparazzi Mimi Marchand, ainsi que Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, ou encore le défunt financier Pierre Reynaud, et le chef d’entreprise David Layani. Les enquêteurs ont chiffré à au moins 608.000 euros le montant de l’opération pour que Ziad Takieddine retire ses accusations contre l’ancien président de la République.

Source:femmeactuelle.fr