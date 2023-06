Samba Thiam autour du reportage RFI sur l’affaire Oumar Diop

J’ai écouté ce matin, non sans sourire, le reportage de la journaliste de RFI sur l’affaire Oumar Diop; tendancieux et partisan, comme toujours, comme pour tous leurs reporters en mission en Mauritanie, exception faite de celui de 89 qui fut expulsé manu-militari, pour avoir refusé de transiger avec la vérité. Ces reporters en mission, chez nous, sont toujours alignés, fidèles à la politique française … Jamais ils n’interrogeaient tous les camps et les acteurs politiques de l’Opposition appropriés, ou ne se posaient les bonnes questions …D’autres, dans leurs émissions , fuient l’actualité en Mauritanie comme la peste …

Cela pour dire que je ne croyais pas un piètre mot de leurs reportages …Encore moins à ces conclusions officielles sur la mort de Oumar Diop, douteuses, pour différentes raisons.Tout, du début à la fin du processus, suscite et entretient en effet le doute…

D’abord, noter et s’interroger sur la différence de traitement dans la diligence et la célérité des autorités administratives et judiciaires pour l’affaire Souvi , contrairement à celle-ci Célérité, transparence, médiatisation à chaque étape du processus dans l’affaire Souvi, absente avec Oumar Diop…

S’en suit ce scandale qui défie tout entendement : l’emprisonnement de témoins directs pour avoir simplement témoigné et dit ce qu’ils avaient vu; comme pour intimider et empêcher tout éclairage sur la vérité…Ces témoins soutiennent avoir vu Omar tabassé, menotté , embarqué de force par la police, alors que la fouille de sa voiture n’avait rien donné. Chose, on le sait, qui ne présageait rien de bon… Oumar ne meurt pas pendant l’arrestation musclée sous ‘’l’effet de la drogue’’ , mais attend d’être au commissariat !!!

Faisons, par ailleurs, remarquer qu’avant même la parution dudit ‘’rapport complémentaire’’ d’autopsie, nous assistons à la diffusion d’informations orientées, tendancieuses, dans les réseaux sociaux, visant à décrire Oumar comme un délinquant, un dealer … comme pour préparer les esprits au maquillage des dérapages graves survenus à la police . On met l’accent sur ‘’le dealer’’ et non sur les abus et violences policières…Comme si la vie d’un dealer n’avait pas grande importance …

On nous parle, par ailleurs, de rapport ‘’complémentaire’’ d’autopsie, mais où est donc l’autre complément, c’est- à-dire la première partie de ce rapport d’autopsie, que moi je n’ai lu nulle part ? Que dit ce premier rapport d’enquête sur ces policiers incriminés ?

Pourquoi, diantre, s’est-on empréssé, à Boghé, à inhumer la dépouille de Mohamed Lemine ould Sambe, contre la volonté de ses parents, si ce n’est pour masquer la vérité ? Refuser de rendre justice en un mot !

Le silence de l’avocat, après avoir été interrogé à la fin de l’autopsie, est révélateur de la peur manifeste de ne pas gêner la thèse officielle.

Non, moi je n’y crois pas. ..Et ils doivent être nombreux ceux-là qui pensent comme moi pour dire que ces conclusions posent plus de questions qu’elles n’y répondent …

Samba Thiam

Président des FPC.