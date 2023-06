Sahel : la BAD alloue 950 mille dollars aux PME dirigées par des femmes.

Le Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes, relevant de la Banque africaine de développement (BAD), a annoncé une subvention de l’ordre de 950 mille dollars au profit de petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes au Sahel africain, en l’occurrence au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad.

La nouvelle enveloppe vient s’ajouter à une subvention antérieure de 3,9 millions de dollars en faveur de 1400 entreprises dirigées par des femmes.

« Nous pensons que l’une des clés de la construction de sociétés africaines résilientes est l’inclusion des femmes dans le développement économique. Le large éventail de formations et de coaching liés aux affaires (…) contribuera grandement à atteindre cet objectif », a déclaré la directrice de la BAD pour le genre, les femmes et la société civile, qui a rappelé les obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour intégrer la vie économique et les avantages en matière de création d’emploi ainsi que de valeur ajoutée, générés par les entreprises dirigées par des femmes.

La BAD a également rappelé la mise en place du programme « Africa small and medium enterprise business linkings » qui vise justement à surmonter les obstacles et aider les femmes entrepreneures à développer leurs entreprises, dans le cadre de sa stratégie de développement du secteur privé 2021-2024, la stratégie sur l’égalité des sexes 2021-2025 et la stratégie de lutte contre la fragilité 2022-2026.

Noël Ndong

Source: adiac-congo