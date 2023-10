Sahara occidental: le député Ouakli dénonce la non application des résolutions onusiennes.

Le député Mohamed Ouakli a dénoncé, vendredi à New-York, la non application des résolutions onusiennes relatives à l’accès du peuple sahraoui à son droit à l’autodétermination, rejetant la politique de « deux poids, deux mesures » dans le traitement de cette cause juste, a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).S’exprimant lors des travaux de la quatrième commission de l’ONU, M. Ouakli a rappelé « l’avis consultatif rendu en 1975 par la Cour internationale de justice (CIJ) concernant cette question, lequel n’établit l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara Occidental et le Royaume du Maroc ou la République de Mauritanie ».Le député a cité, à ce propos, les résolutions onusiennes garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, telles que les résolutions 621, 658 et 690, appelant à leur application rigoureuse comme ce fut le cas pour des questions similaires de décolonisation à travers le monde. Ouakli a réitéré la position de l’Algérie en accord avec la légalité internationale et son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la doctrine de l’ONU et de l’Union africaine, appelant les deux parties au conflit à lancer « des négociations en vue d’aboutir à l’organisation d’un référendum libre et transparent sous l’égide de l’ONU, à même de garantir le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination », a conclu le communiqué.

lexpressiondz.com